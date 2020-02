La bellissima storia di Bunker & Julie

Il libro di questa settimana s'intitola Felice come un cane (Dog Medicine) di Julie Barton. Ci siamo mai posti la domanda che se un cane può essere una medicina clinica ed esistenziale? Io ma anche la protagonista di questo bellissimo romanzo, non abbiamo dubbi: la risposta è Sì!

Il cane protagonista, un simpaticissimo Golden Retriever di nome Bunker, nasce in una cucciolata in una fattoria dell'Ohio.

Al contempo, la ventenne Julie si ritrova a sprofondare nella depressione nel suo appartamento di New York. Poco dopo, bisognosa di aiuto, Julie torna dai suoi genitori, sola e disperata, e pensa di adottare un cane.

E a quel punto, come potete immaginare, Bunker e Julie si incontrano, e la capacità di vivere il presente e godere della felicità del momento del cane lasciano subito un segno nella ragazza. E nei momenti più cupi, Julie avrà una certezza del tutto nuova: quella di poter incrociare lo sguardo di un vero amico, di un amico che non la abbandonerà mai e che crederà sempre in lei. Un bel racconto per tutti, non solo per gli amanti dei cani. (A.Ben.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

