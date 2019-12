L'Italia investita dai venti polari il termometro crolla di 10 gradi

Greta Posca

L'inverno astronomico comincia con il Solstizio del 22 dicembre, ma in quello meteorologico ci siamo dentro da domenica. E infatti le buone condizioni climatiche e le temperature miti che stanno caratterizzando gran parte dell'Italia, complici le correnti temperate orientate dall'Atlantico, non devono trarre in inganno: il bel tempo sta per lasciare spazio a un'ondata fredda che scende dal Circolo Polare Artico. Le temperature crolleranno anche di dieci gradi nel giro di una notte.

LE PREVISIONI. Già dalla giornata di oggi una spinta dell'alta pressione verso il nord Europa favorirà la discesa di venti freddi diretti sul nostro Paese. Una graduale ma netta diminuzione delle temperature si verificherà tra questa notte e domani, con le prime gelate anche in pianura al Nord. Ma nei giorni successivi - spiegano i meteorologi di Meteo.it - «un pericoloso vortice di bassa pressione abbraccerà un'ampia area compresa tra il nord Africa, la Spagna orientale fino al sud della Sardegna». Nella giornata di giovedì infatti il quadro meteorologico prevede piogge e forti temporali all'estremo Sud, tra Puglia, Basilicata e Calabria. Altrove il clima sarà piuttosto rigido e ventilato, ma la situazione sarà più tranquilla. Venerdì il vortice salirà verso nord: sono previste piogge sul Nordest e su gran parte del Centro, specie sull'area tirrenica.

GELO POLARE. Le correnti d'aria dal Nord Europa faranno crollare le temperature di 10 gradi rispetto ai giorni scorsi. Da questa sera la Bora colpirà le regioni settentrionali, in particolare il Nordest. Sulla Pianura Padana il termometro scenderà a zero e a tratti anche al di sotto, con la formazione di estese gelate. Il calo termico si farà sentire anche durante il giorno, a causa dei venti che tenderanno ad saltare la sensazione di freddo. Nella notte tra domani e giovedì il resto del Paese sarà investito dalla Tramontana, che colpirà soprattutto le regioni centrali tirreniche.

IL PONTE. Secondo le previsioni, dopo la prima ondata di gelo in questo avvio di settimana, da Nord a Sud il tempo sarà buono durante il weekend dell'Immacolata: sole ovunque, con temperature che andranno dai 10 gradi di Milano ai 15 di Palermo. Ma dalla settimana successiva - anche se le previsioni a 10 giorni di distanza sono imprecise - arriverà davvero il Grande Freddo su tutta la Penisola, con neve anche a basse quote.

