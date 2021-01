L'ATTRICE TESTIMONIAL

Mario Fabbroni

Marisa Laurito portafortuna: lei è tra i testimonial della candidatura di Procida...

«Mi fa piacere, ma già sapevo che avrebbe vinto».

Davvero?

«Sì. Quella è un'isola magica».

In che senso?

«Una terra autentica. Tra le tre isole del Golfo, Procida è rimasta attaccata ai valori della vita vera. Chiunque vi ha messo piede, sa a cosa alludo».

Si sta meglio rispetto a Capri e Ischia?

«Non mi faccia fare campanilismo sfrenato. In Campania abbiamo posti incantevoli, pensi solo alla penisola sorrentina e alla costiera amalfitana. Questo è un premio alla cultura di tutta una regione, che ne ha da vendere».

Perché Procida?

«Da tempo hanno puntato su essere un'isola-laboratorio, un vulcano di cultura: premi letterari, film, ambiente naturale. Sono sempre alla ricerca della felicità sociale».

Anche lei è stata premiata in passato?

«Sì, ho avuto l'onore di ricevere il Premio Concetta Barra. Ci tengo molto, la Barra era una grande attrice».

Lì si è girato gran parte dell'ultimo film di Massimo Troisi, Il postino.

«Vero. Ma dovrei citare anche Elsa Morante. Procida è uno scrigno, ha molto da offrire ai visitatori».

Farà qualcosa con Renzo Arbore?

«Credo di sì».

Dovesse paragonare l'isola a uno dei suoi famosi dolci?

«Una mimosa. Morbida, sostanziosa e affascinante nell'aspetto. Molto femminile».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 05:01

