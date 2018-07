«L'Alitalia tornerà compagnia di bandiera»

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il futuro di Alitalia rimane avvolto nell'incertezza. Però il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha rivelato che l'intenzione del governo è farla tornare «compagnia di bandiera con il 51% in capo all'Italia e con un partner che la faccia volare». Quale sarà questo partner, non è dato sapere. Sul tavolo dei commissari straordinari giacciono ad oggi tre offerte che fanno capo rispettivamente alla tedesca Lufthansa, all'inglese EasyJet (accompagnata dal fondo americano Cerberus) e all'ungherese Wizz air. L'esecutivo non ha ancora idee chiare, anche se dal ministero di Porta Pia smentiscono l'ipotesi di nazionalizzazione. Tuttavia non si puà fare a meno di notare che il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio non parla di italianità della compagnia come il suo collega. «Stiamo attivando le interlocuzioni con tanti player - dice - tutti i tavoli sono aperti, l'obiettivo è tutelarla». (A.Sev.)