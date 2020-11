Juve (2-1) all'ultimo assalto Inter-Real è una finale

Marco Zorzo

All'ultimo assalto ecco la Juve sorridere. Morata al 92' stende il Ferncvaros allo Stadium e qualificazione agli ottavi di Champions ottenuta. Ma con gli ungheresi non è stata facile. Sotto di un gol (rete di Uzuni), ci ha pensato il solito Cristiano Rinaldo a raddrizzare la baracca al 35'. E quando tutti pensavano a un pareggio, ecco la zampata del puntero spagnolo che fa gioire Pirlo.

Nessun dorma nell'Inter: ammonisce Antonio Conte alla viglia della sfida decisiva di Champions con la squadra dell'amico Zidane a San Siro. «Contro il Real sarà come una finale, non abbiamo vie di scampo». E il tecnico nerazzurro ammette in vista della contesa con il Real a San Siro alle 21: «C'è un risultato importante da raggiungere, ma se vogliamo possiamo», ha proseguito. «Abbiamo dimostrato nella gara d'andata di potercela giocare, con grande determinazione. Per qualificarci servono sette punti, forse nove. Dovremo fare una grande partita, con grande attenzione, umiltà e concentrazione». Anche perché senza vittoria, gli ottavi di Chapions sarebbero lontanissimi.

Prova a ripartire l'Atalanta (sempre alle 21), di scena a Liverpool contro i Reds di Klopp. Gasperini vuole ritrovare la Dea dei giorni migliori, per dimostrare che nello 0-5 patito a Bergamo con gli inglesi non era la vera Atalanta.

