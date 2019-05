«Iniziative a tema e aperture by night Così rilanceremo i mercati rionali»

Paola Lo Mele

Carlo Cafarotti, assessore al Commercio e allo sviluppo economico, lei parla spesso di rilancio dei mercati? Concretamente il suo piano in cosa consiste?

«Abbiamo tre direttrici per rilanciare i mercati. La prima è un'iniziativa formale per regolare meglio i rapporti tra Roma Capitale e le Ags, nell'ambito della convenzione. La seconda è un'iniziativa promozionale, per avvicinare i cittadini e quindi i potenziali clienti ai mercati allungando gli orari e puntando su aperture anche notturne e scelte hi-tech».

Quindi diventeranno 2.0?

«Sì. Prima abbiamo fatto un'iniziativa chiamata l'Italia degli agrumi, ora la settimana Animiamo i mercati con diciassette mercati coinvolti in tutto. Le iniziative socio-culturali i saggi scolastici nei mercati durante l'orario di apertura hanno creato un clima fruttuoso, frizzante, senza grandi esborsi monetari».

E la terza direttrice?

«Si tratta dei lavori riqualificazione. Si stanno investendo oltre nove milioni di euro per le strutture. Questa è l'azione che richiede più risorse, che stiamo mettendo in campo in gran parte per riempire gap ereditati riguardo, ad esempio, agli impianti anti-incendio. Si tratta di opere di riqualificazione sostanziali».

Quanti sono i mercati interessati dai lavori di riqualificazione?

«Sono ventotto in tutta la città, a partire dalle richieste fatte dai municipi che hanno segnalato strutture e interventi da effettuare. Proprio ieri lei ha avuto un incontro con un operatore del mercato del Celio a due passi dal Colosseo».

Di che avete parlato?

«Ho parlato con il titolare di un'attività che sta nel quartiere da oltre 70 anni e che vende primizie di stagione. Voleva conoscermi e chiedermi come potesse investire nella sua struttura. Abbiamo fatto una bella chiacchierata su cosa voglia dire fare mercato. E gli ho anche detto che è mia intenzione ripetere, sulla scia di Italia degli agrumi, giornate di promozione».

Che ci dice, invece, dei Farmer's Market?

«Su quello di Corviale c'è un iter ben preciso per il frazionamento e l'assegnazione dei vari spazi, quindi andremo a bando. San Teodoro funziona alla grande e abbiamo riscontri ottimi. Per Garbatella c'è il bando in stesura e a breve sarà pubblicato».

E per il Farmer's Market di Garbatella quando conta che si possa riaprire quel sito?

«Aprirà appena finiscono i lavori, comunque mi auguro entro il 2019. Anche in vista dei cento anni di Garbatella».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA