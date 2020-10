Il Covid nel Palazzo: positivi i portavoce di Conte e Mattarella

Il virus entra nel Palazzo, contagiando i portavoce del premier e del Presidente della Repubblica. Rocco Casalino, come anticipato da Tpi, è risultato positivo al coronavirus con una lieve sintomatologia. La conferma è arrivata dallo stesso portavoce di Conte, che ha spiegato di aver scoperto di essere positivo al Covid sabato sera, quando già si trovava in isolamento in seguito al contagio del compagno e convivente José Carlos. «L'ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio - riferisce Casalino - è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza. In ogni caso ancora mercoledì risultavo negativo al tampone».

Contagiato anche Giovanni Grasso, portavoce del presidente Mattarella. «Ho il Covid sintomatico. Venerdì sera avevo la febbre alta, sabato ho fatto il tampone e ora ho avuto il responso: positivo», ha fatto sapere Grasso, precisando «sto discretamente bene, tengo sotto controllo la saturazione dell'ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma. Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il presidente - assicura Grasso - Ora sono in isolamento a casa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 05:01

