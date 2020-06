Ida Di Grazia

ROMA - Quattro artisti molto diversi, due ritorni in famiglia e due new entry: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika sono i nuovi giudici di X Factor 2020. L'annuncio martedì sera a EPCC da Alessandro Cattelan. Su Manuel Agnelli e Mika c'è poco da raccontare, sono stati tra i giudici più amati delle loro edizioni e tornano a grandissima richiesta e sedere dietro il bancone.

New entry Emma Marrone, nata dalla scuola di Amici ed esempio vivente che dai reality nascono talenti veri. I numeri parlano da soli: dieci anni di carriera, 400 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale Youtube, vincitrice del Festival di Sanremo nel 2012 e attrice nel film Gli anni più belli di Gabriele Muccino. «Ho sempre amato le sfide perché mi spingono a tirare fuori il meglio di me - ha detto Emma - o almeno lo spero! Non vedo l'ora di condividere questo ruolo con gli altri giudici che sono artisti che stimo molto. Faremo del nostro meglio! Ne sono sicura!».

Debutto assoluto in tv per Hell Raton, aka Manuel Zappadu, punto di riferimento discografico per la scena rap italiana grazie a Machete, celebre crew fondata insieme a Salmo e Slait nel 2010. «Ero un ragazzino affamato di musica, che è riuscito a realizzare il suo sogno più grande grazie a passione, dedizione e tenacia. Nel mio lavoro convivono i ruoli di discografico, talent scout, direttore artistico e creativo, ma anche musicista. A X Factor, voglio mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l'espressione più adatta alla propria personalità artistica».

