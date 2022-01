Focolaio tra i medici la terapia intensiva chiude per Covid

Reparto di terapia intensiva per pazienti Covid chiuso per Covid. È successo all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, in provincia di Caltanissetta: il focolaio ha coinvolto il personale sanitario ed è stato necessario chiudere il reparto.

Tre medici su cinque, compreso il primario, due infermieri e un operatore socio sanitario sono infatti risultati positivi e si trovano adesso in quarantena. Ieri pomeriggio i sette pazienti che erano ricoverati nel reparto sono stati trasferiti all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dalla centrale operativa del 118, tramite ambulanze e l'elisoccorso di Palermo attrezzato per il trasporto di pazienti Covid. Con i sette nuovi arrivi al Sant'Elia di Caltanissetta i pazienti della terapia intensiva Covid sono saliti così da 2 a 9. Per far fronte all'emergenza, il primario del reparto Giancarlo Foresta ha allestito la terapia intensiva nel blocco operatorio dell'ospedale, già utilizzato a questo scopo a inizio pandemia.



