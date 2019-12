«Fate troppo chiasso»: autista Atac pestato

Un'altra aggressione ai danni di un autista dell'Atac. È accaduto lo scorso sabato sera, intorno alle 22.

La vittima, che ha riportato una contusione al labbro, era un conducente in servizio in via Nemea. La sua unica colpa era stata chiedere a tre giovani di non fare troppo chiasso, ed in risposta è stato accerchiato e preso a pugni sul volto. I ragazzi, dopo l'aggressione, sono scappati a piedi verso via degli Orti della Farnesina. Sul posto si è recata una volante della Polizia di Stato e il commissariato Villa Glori sta indagando per rintracciare gli aggressori. Una caccia all'uomo che trova aiuto anche con i filmati delle telecamere a bordo.

La prima cittadina Virginia Raggi in merito ha twittato: «Un'orrenda aggressione nei confronti di un autista Atac: è stato accerchiato e preso a pugni. Un atto criminale. Piena vicinanza e solidarietà al nostro dipendente. Partite le indagini per individuare e punire i responsabili. Roma non tollera la violenza»

Un fenomeno, quello delle aggressioni ai conducenti degli autobus che sta diventando sempre più frequente nella Capitale. Solo la scorsa settimana un altro autista era stato aggredito al capolinea del mezzo che guidava per aver svegliato un passeggero.(T. Abr.)

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

