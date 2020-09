Enrico Sarzanini

ROMA «E' il mio momento migliore». Ciro Immobile non vede l'ora di tornare in campo. Il capocannoniere dell'ultima stagione e vincitore della Scarpa d'Oro si gode quanto fatto in passato ma di accontentarsi non ci pensa proprio: «La Scarpa d'Oro era un sogno ma vorrei arrivare al massimo della forma per giocare l'Europeo ha detto a Radio Esercito - mentre con la Lazio quest'anno giocheremo la Champions League e vogliamo tornare a far divertire i nostri tifosi come facevamo prima del lockdown». Guardandosi indietro però l'attaccante di soddisfazioni ne ha collezionate parecchie: «Abbiamo vinto tanto con la Lazio e fatto bene anche con la Nazionale è uu momento straordinario per me». Ec è proprio grazie alle vittorie ottenute in biancoceleste che ha raggiunto la Nazionale: «L'Italia è il sogno di tutti, ma una fortuna per pochi e quando indossi quella maglia devi goderti al massimo tutte le emozioni che ti regala. È una gratificazione immensa, indossare i colori della propria nazione è motivo di orgoglio, il nostro obiettivo è l'Europeo». Chiude con una dedica musicale ai biancocelesti: «A un passo dalla luna di Rocco Hunt, visto che l'anno scorso stavamo per vincere lo scudetto».

Intanto prosegue il mercato ad incastri della Lazio che ha definito il ritorno di Hoedt con il Southampton per un prestito con diritto di riscatto. Il difensore, che ha vestito la maglia biancoceleste tra il 2015 e il 2017, sarà il nuovo rinforzo in difesa ma prima di ufficializzarlo, e con lui Fares che intanto si allena da giorni a Formello, la Lazio dovrà cedere Bastos in queste ore corteggiato dagli arabi dell'Al Shabab. Il patron Lotito intanto continua a trattare di persona Callejon che garantirebbe al tecnico Inzaghi la possibilità di giocare con un 3-4-3 alternativo al consueto 3-5-2. Sullo svincolato del Napoli però c'è un problema legato all'ingaggio, nelle ultime ire infatti il Besiktas gli ha offerto 3,5 milioni di euro per convincerlo a trasferirsi in Turchia.

