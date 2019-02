Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio OrlandoLa carriera di un giovane campione del nuoto olimpionico è stata spezzata da un proiettile al culmine di una violenta rissa in un pub di piazza Eschilo all'Axa, quartiere residenziale vicino a Ostia. I litigio è scoppiato nel locale tra un gruppo di balordi, che hanno spaccato le vetrine e sono fuggiti in strada. Venti minuti dopo, mentre la polizia ascoltava i testimoni, dalla parte opposta della piazza è scoppiata la sparatoria.Due persone in sella a uno scooter, una delle quali sarebbe stata identificata, hanno affiancato il giovane, gli hanno urlato qualcosa e poi esploso due colpi. Manuel Mateo Bortuzzo, 19 anni, si è accasciato in una pozza di sangue, raggiunto da un proiettile. Originario di Treviso ma residente nella foresteria del gruppo sportivo della Guardia di Finanza, nuotava per la squadra dell'Aurelia ed era aggregato alla squadra di Morin: si allena con camopioni del calibro di Paltrinieri, Detti, Cusinato e Zuin.Il proiettile si è conficcato nella schiena del nuotatore ed ha leso una vertebra. Dopo due delicati interventi neurochirurgici nella sala operatoria del San Camillo, Bortuzzo è ora fuori pericolo ma secondo i medici potrebbe perdere per sempre l'uso delle gambe e quindi dovere abbandonare i suoi sogni di nuotatore professionista.Secondo la ricostruzione degli investigatori potrebbe trattarsi di uno scambio di persone. Forse i sicari pensavano che Manuel fosse uno dei partecipanti alla lite. Al momento del ferimento era in compagnia di Martina, un'amica che aveva conosciuto durante il suo soggiorno sul litorale romano. Avevano trascorso la serata insieme ed erano stati ad un compleanno. Prima di rincasare volevano finire il sabato sera nella birreria di piazza Eschilo, dove però non erano nemmeno entrati perché c'era la polizia ed il locale stava chiudendo. Da lì la decisione, intorno alle due di andare a casa dopo una breve sosta per comprare le sigarette. Una fermata che si è trasformata in tragedia. Ieri sera la polizia ha identificato alcune persone che avevano partecipato alla rissa. Tra loro probabilmente anche colui che ha premuto il grilletto contro Manuel.riproduzione riservata ®