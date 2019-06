«È uno spettacolo molto confidenziale: come fare piano-bar ma dentro uno stadio»

BARI - «Tutto nasce dal volersi divertire insieme». È raggiante ma anche tesa Laura Pausini nel descrivere la tournée con l'amico Biagio, poche ore prima di invadere il palco del San Nicola. «Per noi è un modo nuovo di lavorare, ma adattare l'uno all'altra non è stato difficile: io mi sento molto affine a lui, e nessuno dei due prevale sull'altro». «Quando ci sono dei duetti, c'è sempre un ragionamento a livello razionale: per noi non è stato così, non c'è nulla di discografico - insiste Laura - siamo due amici che vanno in tour insieme per stare vicini ai nostri fan, alle persone che ci hanno regalato questa nostra vita».

Per la Pausini c'è qualcosa di non convenzionale in questo spettacolo: nonostante coinvolga gli stadi, la sua natura è quella più familiare e confidenziale del piano bar. «Non voglio entrare in scena pensando di essere allo stadio, per me è come fare piano bar, ma farlo in uno stadio». (D. Zur.)

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

