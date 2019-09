«Donne che attraversano il mondo come ombre cui è negato ogni diritto di esistere davvero. Donne su cui gli uomini a volte proiettano le proprie fantasie, ignorando e negando la loro essenza» sono al centro del nuovo spettacolo - Sante Bambole Puttane - della cantautrice Grazia Di Michele (è lo stesso titolo del suo ultimo album) e dell'attrice Maria Rosaria Omaggio (a sinistra nella foto). Canzoni e monologhi racconteranno di Lora, Amina, Irina, Sonia, Dorina, Helen, Habi, Apollonia, Zelda, Raya tutte Sante bambole puttane nell'immaginario di tanti mentre sono solo donne con i loro sentimenti vissuti, liberati, sognati, fraintesi, repressi ed immaginati spiega Di Michele. «Sono sofferenze, e perfino tenerezze - racconta - che salgono da un'umanità emarginata, speranze che si alimentano di sogni, alla disperata ricerca del bello e del giusto in un mondo che sembra offrire pochi spiragli soprattutto a chi è più debole. E le donne sempre più spesso si ritrovano in questa condizione».

Sul palco Andy Bartolucci (batteria), Fabrizio Cucco (basso), Paolo Iurich (pianoforte), Fabiano Lelli (chitarra), Marco Siniscalco (contrabbasso).

Viale P. de Coubertin 30, domenica alle 19, 23 euro, www.auditorium.com

