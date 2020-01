Dal oggi al Teatro Sala Umberto, Michela Andreozzi, Vittoria Belvedere e Maria Grazia Cucinotta saranno in scena, con la commedia Figlie di Eva, scritta da Michela Andreozzi e Vincenzo Alfieri con Grazia Giardiello, per la regia di Massimiliano Vado. La commedia è la storia della vendetta architettata da tre donne ingannate dallo stesso uomo: Nicola Papaleo, il sindaco della città, potente e corrotto, pronto a ricandidarsi alle imminenti elezioni. Nella trama si intrecciano, dunque, le storie di Elvira (Michela Andreozzi), fedele e infallibile segretaria che Papaleo fa finire nei guai giudiziari per falso in bilancio; Vicky (Maria Grazia Cucinotta) moglie sposata solo per il suo patrimonio e abbandonata in diretta tv per un'amante più giovane, e Antonia (Vittoria Belvedere), bellissima professoressa di latino, in attesa del primo amore e di una cattedra. Antonia, costretta da Papaleo a passare gli scritti dell'esame di maturità al proprio figlio, viene colta in flagranza e radiata.

Le tre protagoniste, completamente diverse tra loro e che inizialmente mal si sopportano, diventeranno amiche: ad unirle sarà proprio il sentimento di vendetta contro Papaleo.

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

