Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CICLISMOGiro, Bennett sprintYates resta leaderL'irlandese Sam Bennett vince in volata la 12esima tappa del Giro d'Italia, la Osimo-Imola di 214 chilometri. Resta in maglia rosa Sam Yates col tempo totale di 51 ore 57'55; classifica invariata con Pozzovivo primo degli italiani, quarto. Decimo Aru.PALLAVOLOLa Volley Romaconquista la ALa Volley Roma del presidente Barani ha conquistato la promozione in serie A2. Nella sfida decisiva dei playoff, in casa contro il Portomaggiore, rimonta vincente da 0-2 a 3-2 e secondo successo, che vale la promozione. Era dal 2012 che Roma non aveva una squadra nella serie A di volley.MONDIALI DI CALCIOPer gli economistiGermania favoritaI pronostici degli economisti internazionali danno la Germania come favorita per la vittoria dei Mondiali in Russia, con il 24% delle probabilità. Seguono il Brasile, al 19,8%, e la Spagna, al 16,1%.