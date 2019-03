Arriva l'ok da CHMP per la cura contro la psoriasi

ROMA - Il Comitato per i medicinali ad uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha rilasciato il proprio parere positivo per risankizumab di AbbVie, un inibitore dell'interleuchina-23 (IL-23), per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica.

«La psoriasi è una malattia cutanea infiammatoria cronica, immuno-mediata con coinvolgimento sistemico e con un grande impatto negativo sulla qualità di vita - dichiara Ketty Peris, Direttore dell'UOC di Dermatologia, Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS - In Italia si stima che la psoriasi abbia una prevalenza del 2,9%, di cui circa il 30-35% in una forma moderata-grave».

Il parere positivo del CHMP costituisce una raccomandazione scientifica per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte della Commissione europea che emetterà la sua decisione finale valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, nonché in Islanda, Liechtenstein e Norvegia. «Gli studi registrativi che hanno valutato risankizumab confermano che con il farmaco si ottengono ottimi risultati terapeutici. - afferma Piergiacomo Calzavara Pinton, Presidente della Società Italiana di Dermatologia SIDeMaST - Tutti gli obiettivi degli studi sono stati raggiunti».(A.Cap.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA