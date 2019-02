Addio Julie Adams star di horror e tv

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaEra la bella del cult dell'horror Il mostro della laguna nera e poi protagonista di tanti telefilm e serie tv.È morta domenica a Los Angeles all'eta di 92 anni Julie Adams, star della Hollywood anni 50, celebre per il suo fascino di conturbante brunetta con i riccioli a cascata. Nata il 17 ottobre 1926, tra i suoi primi film figurano Vittoria sulle tenebre (1951), I misteri di Hollywood (1951), Il diario di un condannato (1952) e nello stesso anno nel più celebre Là dove scende il fiume. Al fianco di grandi attori come James Stewart, Rock Hudson, Glenn Ford,diretta da Raoul Walsh, Anthony Mann, Rudolph Maté, Budd Boetticher, Julie Adams si afferma eccellente eroina in western prima di ottenere il grande successo personale nell'horror «Il mostro della laguna nera», diretto da Jack Arnold, girato in bianco e nero in formato stereoscopico. Sul finire degli anni 50 Julie Adams inizia la seconda fase della carriera, preferendo la tv, dove interpreta numerose serie di grande popolarità come Le strade di San Francisco, Quincy. Fino a Capitol, La signora in giallo, Beverly Hills 90210, Melrose Place e Lost.Julie Adams è stata sposata dal 1950 al 1953 con lo sceneggiatore Leonard B. Stern e dal 1954 con l'attore Ray Danton, da cui divorziò nel 1981. In seguito ha avuto una relazione con lo sceneggiatore Ronald M. Cohen, morto nel 1998.