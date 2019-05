Weekend di musica, feste di quartiere, danza e sole (finalmente). Oggi lo Spirit de Milan si trasferisce alle Colonne di San Lorenzo per portare la Swing Social Dance nell'ambito di Ondance di Roberto Bolle (ore 21.30). Sempre oggi il sipario cala sulla stagione del Blue Note con il concerto Tuck & Patti (ore 21 e 23.30). Al Parco Tittoni domani è la volta di Cristina D'Avena con i Gem Boys (ore 21.45). E domani a Quinto Romano si tiene 5 miglia da Milano: prima edizione del festival di quartiere voluto dal Comune tra musica, teatro, animazione (info 5migliadamilano.com). Domani e domenica Metalitalia.com Festival Live Club di Trezzo per un'abbuffata di metal.

Domenica al Carroponte di Sesto San Giovanni Holi, il party di ispirazione indiana in cui si balla con dj set e si lanciano colori (dalle ore 16, ingresso libero). E infine, in Duomo, domenica gran finale dell'Ondance di Roberto Bolle, in cui l'étoile sarà protagonista: ospiti da Roberto Vecchioni a Mahmood. Presenta Geppi Cucciari (ore 21.30). (P.Pas.)

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

