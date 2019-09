Travestito da Joker con pistola (finta) scatena panico in metrò: denunciato

Greta Posca

C'è il Joker da fumetto di Jack Nicholson, quello oscuro di Heath Ledger, l'ultimo Joker umano di Joaquin Phoenix premiato pochi giorni fa al Festival di Venezia. E poi c'è lui, il Joker di Jesolo, veneto e bestemmiatore, che si aggirava nella stazione di Moscova con la faccia truccata da pagliaccio e una pistola (finta) infilata nella cintola dei pantaloni. L'interpretazione non è stata da Oscar ma deve comunque aver suscitato un po' di preoccupazione nei tanti passanti che hanno preferito chiamare il centralino della questura invece di chiedergli un selfie.

Siamo alla fermata della linea verde, sono le 19,40 di lunedì, un uomo mascherato da Joker attende il treno in banchina. Il volto sembra quello dell'antagonista di Batman, il resto del travestimento lascia un po' a desiderare, le piccole ali rosa fanno deragliare la sua credibilità di cattivo. Ad attirare l'attenzione dei viaggiatori, però, è la pistola infilata nei pantaloni, da cui spunta solo il calcio in acciaio. In pochi minuti la circolazione dei treni viene interrotta e sul posto arrivano i poliziotti per identificare l'uomo. Capiscono subito che non si tratta di un terrorista né di una trovata pubblicitaria per trainare il film in uscita: la conferma arriva dalle bestemmie in veneto che tradiscono la sua provenienza geografica. È un 36enne senza precedenti, un po' alticcio, che tenta di giustificarsi dicendo che sta andando a una festa. Mostra anche la pistola col tappo rosso, segno inequivocabile che si tratta di un giocattolo ma la cui punta era nascosta all'interno dei pantaloni. Lo hanno denunciato per procurato allarme, forse sarà multato per interruzione di pubblico servizio. Vi risparmiamo la sua replica, possiamo definirla una versione colorita del famoso Why so serious?.

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

