Timothy Ormezzano La Coppa Italia alla vigilia del compleanno. C'è Buffon

La Coppa Italia alla vigilia del compleanno. C'è Buffon sotto i riflettori di Juventus-Spal, quarti di finale in programma questa sera (ore 20.45, diretta Rai Uno, arbitra Pezzuto) allo Stadium. SuperGigi difenderà i pali bianconeri e poche ore dopo, domani, spegnerà 43 candeline. Poco ma sicuro: vuole regalarsi il pass per le semifinali di Coppa, dimostrando ancora una volta di essere molto di più di una riserva di lusso dell'ottimo Szczesny. «Wojciech ci sta dando grande fiducia, con ottime prestazioni. Ma in Coppa Italia tornerà Buffon, che ha risolto un problemino fisico», ha detto Pirlo. Uno che non molto tempo fa aveva chiarito, a scanso di equivoci, che «Gigi gioca non perché è un mio amico ma perché è un grande campione, un monumento del calcio».

Quella di stasera sarà la 678ª presenza in bianconero di Buffon, un altro passo verso il primato di 705 gettoni di Del Piero. Un record che il portiere potrebbe raggiungere la prossima stagione. Sì perché tutto porta a dire che la sua epopea juventina proseguirà oltre questi 20 anni di militanza, interrotti una stagione per vivere al Psg un'altra esperienza vincente. È ancora presto per parlare del rinnovo fino al 2022 del suo contratto in scadenza a giugno, le parti si aggiorneranno intorno al mese di marzo. Ma ci sono ottimi presupposti per spostare un po' più in là la data del ritiro. Noblesse oblige? No, parla il campo.

Le prestazioni di Buffon sono più che positive, come dimostrano le performance di Gigi in casa di Barcellona e Parma. A proposito della sfida al Tardini, ieri la Procura Generale lo ha deferito per aver «pronunciato una frase contenente un'espressione blasfema».

Davanti a Buffon stasera agiranno Demiral e De Ligt (da ieri Alex Sandro si è negativizzato al Covid), mentre Kulusevski e Morata daranno un po' di riposo a Cristiano Ronaldo. Rifiaterà anche Bentancur, toccato duro da Soriano nel primo minuto di Juve-Bologna: «Ha giocato con un buco nel piede - rivela Pirlo -, gli sono stati messi tre punti a bordo campo».

C'è un precedente di campionato che mette in guardia i bianconeri: nel 2019, Allegri a Ferrara esagerò con il turnover e la Spal vinse (2-1) rimandando la festa-scudetto bianconera. La missione di Pirlo è tenere alta l'asticella dell'attenzione: «La Spal è una squadra di serie B soltanto sulla carta. All'estero ci sono state brutte sorprese nelle coppe nazionali: Bayern Monaco e Real Madrid sono uscite contro squadre di seconda divisione. Siamo in lotta su tutti i fronti, vogliamo arrivare fino in fondo». Amen.

