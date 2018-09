Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono in tre e arrivano da New York. Sono i A Place To Bury Strangers, band di culto dell'indie rock statunitense, giovedì al Circolo Arci Magnolia. Hanno cambiato formazione molte volte dal debutto, nel 2001. Tant'è che oggi della line up originaria non c'è più traccia, anche con l'arrivo della nuova bassista e percussionista Lia Simone Braswell, prima in una band chiamata Les Butcherretes, ora in formazione con Oliver Ackermann (voce e chitarra) e con il neozelandese Dion Lunadon (chitarra). Uno stile il loro che abbraccia più generi: dalla psichedelia sino al rock noise, con un sound tirato e fatto di feedback elettrici a creare un muro del suono. Sonorità che si possono riascoltare anche nell'ultimo album, uscito a primavera, intitolato Pinned: quinto lavoro di studio dopo il disco di debutto omonimo uscito nel 2007.Dal vivo, sono noti per le loro performance in cui viene dato spazio soprattutto alle composizioni del passato, meglio conosciute e preferite dai fan di questo genere e della band, quando A Place To Bury Strangers erano una delle band più promettenti del rock indipendente americano e di New York. (M.Lev.)