Palalido, il grande ritorno

Simona Romanò

Dopo sei anni di lavori, costellati di ritardi e polemiche, riapre il Palalido di piazza Stuparich, alle spalle di piazzale Lotto. L'inaugurazione del nuovo palazzetto targato AllianzCloud ( il gruppo assicurativo sponsor che gli dà il nome) avverrà questa mattina, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e del presidente del Coni Giovanni Malagò.

L'impianto ha la forma di un'astronave spaziale, con una capienza di 5318 spettatori, tutti seduti su seggiolini blu e azzurri disposti sulle tribune. Il taglio del nastro anticipa di una settimana la prima partita nella struttura completamente ricostruita e ammodernata: il 21 giugno, infatti, il Palalido inizierà la sua nuova vita, ospitando le prime due partite della tre giorni della Volleyball Nations League Maschile 2019. Poi, dalla prossima stagione agonistica sarà la casa della Powervolley Milano. E nel 2020 potrebbe accogliere il World Tour di pallavolo sulla sabbia strappandolo a Roma.

Il futuro è tutto da costruire, perché ci sono tantissime richieste per l'uso del nuovo Palalido. Che però non sarà utilizzato qualora Milano si aggiudicasse le Olimpiadi invernali 2026 perché troppo piccolo. «Dopo un percorso sofferto, siamo contenti. Il Palalido sarà la casa dei milanesi per lo sport e non solo», commenta l'assessore allo Sport Roberta Guaineri. Dopo anni di rinvii, dovuti alla necessità di bonificare il sito e quattro cambi di gestione delle imprese incaricate alla ristrutturazione, è arrivata la fine della travagliata vicenda. Costo dei lavori? 18 milioni. Oltre il doppio dei 7 preventivati dall'allora sindaco Letizia Moratti. Ma il ritrovamento di amianto nelle fondamenta ha reso tutto più complicato. Ora, finalmente, lo storico Palalido, affidato a Milanosport, riapre: è pensato per ospitare non solo eventi sportivi, ma anche convention e concerti. Appuntamenti che consentiranno di far quadrare i conti di gestione del palazzetto polifunzionale, perché l'affitto per le kermesse saranno a prezzi di mercato, mentre quello per il volley sarà calmierato.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

