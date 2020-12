Musica d'autore negli ospedali trincea

In vista del Natale a Milano torna la musica con tre concerti particolari: si svolgeranno in un palco mobile che verrà allestito nei giardini di tre grandi ospedali in prima linea nell'emergenza Covid e non solo: il San Paolo, il San Carlo e Niguarda.

L'iniziativa dei concerti dedicati a medici e infermieri ma aperti gratuitamente a utti si chiama Piano H ed è realizzata con Piano City Milano grazie al contributo di Doc generici. Rientra nel progetto più ampio Un po' di cura per chi cura pensato da Victory Project Eventi per sostenere chi lavora in prima linea nella lotta al coronavirus.

L'avvio sarà il 16 dicembre ale 15 all'ospedale San Paolo con l'esibizione del pianista e compositore Angelo Trabace. Il giorno dopo al San Carlo, alla stessa ora, si esibirà Thomas Umbaca, mentre venerdì alle 18 a Niguarda sarà la volta di Roberta Di Mario, pianista e compositrice, e The Gospel Family.



