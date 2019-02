Milano forza sette Monza senza scampo

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMONZA - L'atteso derby lombardo sorride alla Revivre Milano che sbanca la Candy Arena, casa del Vero Volley Monza, con un netto e significativo 3-0 (25-16, 25-21, 25-19 i parziali del match).Gara senza storia con i milanesi sempre in controllo, trascinati dalle eccellenti prestazioni di Maar (18 punti, MVP dell'incontro) e Adzel-Aziz (11 punti). Tra i brianzoli, il miglior marcatore è Dzavoronok, autore di nove punti. Milano prosegue nell'eccellente momento di forma. Dall'inizio del girone di ritorno, la Revivre ha conquistato sette successi consecutivi (incassati 18 punti sui 21 disponibili, con tre successi al tie-break).La bella vittoria nel derby, permette alla squadra di Giani di consolidare il quinto posto in classifica generale, allungando nuovamente a +4 (39 punti a 35) su Verona, l'inseguitrice più vicina. Non cambia nulla per quanto concerne Monza, sempre ottava nella SuperLega di volley.riproduzione riservata ®