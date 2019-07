Luca Uccello

MILANO - Da numero uno a numero uno. Da Gianluigi Buffon a Gianluigi Donnarumma. Una vita in porta, passata a vincere, quasi mai a perdere. E' la storia di Gigi che ha deciso di tornare a Torino per battere un altro record, superare Paolo Maldini e le sue presenze in A. Lo vuole fare da protagonista, da uomo Juve fino in fondo. Per questo da Parigi si è portato dietro Rabiot e ora sta consigliando Gigio di fare lo stesso, di vestire bianconero se vuole cominciare a vincere. Un consiglio che Raiola gli ha dato fin dal primo giorno, fin da quando poi ha deciso di firmare un ricchissimo contratto con il Milan cinese. Un contratto che oggi pesa e non poco sul Milan americano. Un Milan disposto a venderlo pur di rientrare, pur di salvare il bilancio. Una plusvalenza da 50 milioni è quello che chiede il club di via Aldo Rossi, è quello che è stato chiesto prima al Manchester Utd e subito dopo a Leonardo che vuole portarlo fortemente a Parigi. Ma la formula, Areola più 25 milioni, non ha convinto. Ora tocca alla Juventus provarci, offrire Perin (pagato un anno fa 15 milioni al Genoa) e 35 milioni cash. Anche perchè il titolare bianconero Szczesny, visto il rapido passaggio di Buffon, non è per nulla in discussione.

GLI ALTRI AFFARI - Non c'è solo Theo Hernandez per il Milan, che spera di poter convincere il Real Madrid a lasciare partire a condizione vantaggiose anche Dani Ceballos che il Siviglia di Monchi ha ufficialmente mollato. Maldini e Boban spingono con la Fiorentina anche per il centrocampista francese Jordan Veretout. Il club rossonero potrebbe sacrificare Lucas Biglia o Patrick Cutrone, giocatori che sarebbero molto utili per il progetto viola di Montella, che conosce bene entrambi, avendoli allenati a Milanello. Ma la Roma sul centrocampista è in vantaggio con un'offerta da tre milioni netti a stagione. Offerta che il Milan non sembra disposto a pareggiare.

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

