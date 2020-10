LE ALTRE ITALIANE

Marco Zorzo

Una fiondata (deviata) di Politano e il Napoli sbanca San Sebestian. Vince Gattuso in casa della Real Sociedad, riscattando lo 0-1 patito con l'Az Alkmaar al San Paolo, all'esordio in Europa League. Azzurri che hanno saputo soffrire nella prima parte di gara e poi affondare il colpo al momento opportuno. Ospina dopo il vantaggio ha compiuto una grande parata. Baschi piegati e raggiunti in classifica. Espulso Osimhen nel finale e Koulibaly monumentale. Da ricordare pure l'infortunio di Insigne, con la speranza che non sia nulla di grave. In questo girone gli olandesi dell'Az hanno battuto 4-1 il Rijeka.

La Roma, invece all'Olimpico sbatte sul Cska Sofia. Dzeko & compagni non vanno oltre lo 0-0 con i bulgari: traversa di Mkhitaryan nel primo tempo. In classifica i giallorossi salgono a quota quattro.

