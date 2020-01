La Viola manda ko l'Atalanta e si regala l'Inter

Marco Zorzo

MILANO - La Fiorentina si regala l'Inter ai quarti di Coppa Italia, in caldendario mercoledì 29 alle 20,45. Ieri pomeriggio al Franchi la squadra di Beppe Iachini ha superato 2-1 l'Atalanta di Gasperini, in una sfida decisa al crepuscolo del match, quando Lirola (84') ha realizzato la rete decisiva. Viola in vantaggio all'11' con l'ex rossonero Cutrone e pari (momentaneo) bergamasco al 67' con l'ex viola Ilicic. La gioia di patron Commisso: «Abbiamo vinto in 10 con la forza e il cuore. È stata una Fiorentina eroica». Mentre Gasp ammette: «Non abbiamo recuperato lo sforzo fatto con l'Inter».

Stasera si chiudono gli ottavi con la sfida Parma-Roma alle 21,15 (diretta tv su Rai 2). La vincente sfiderà la Juventus mercoledì prossimo.

Il primo quarto di Coppa Italia è in programma martedì 21: Napoli-Lazio, con diretta tv su Rai 1 alle 20,45.

