Ferro CosentiniScivolare tra i canali dei Navigli gustando i sapori dei monti elvetici.È un gioco di sensazioni quello pensato dal consorzio Formaggi della Svizzera per raccontare ai milanesi la forza di una tradizione gastronomica. Fino al 10 giugno, infatti, una chiatta a motore molto particolare condurrà gratuitamente il pubblico (che si sarà prenotato al sito Formaggisvizzeri.it) nel cuore dell'antica via fluviale di Milano, offrendo degustazioni a base di formaggio Dop della tradizione elvetica (Emmentaler, Sbrinz, Gruyère e altri) con beverage selezionato.A bordo, ricette raccontate agli adulti con lo showcooking dello Chef Ambassador Marco Cive, clown per i più piccoli e momenti educational sul mangiare sano.La chiatta, il cui ambiente richiama uno chalet di montagna, è ancorata alla nuova Darsena in piazza 24 Maggio, vicino al locale Vista Darsena, in viale Gabriele D'Annunzio 20.