Discese e rinascite, come seguire le note irrequiete sul pentagramma. Enrico Nigiotti ha accusato colpi e da questi è saputo crescere, e che dal disordine e dall'irruenza ha ritagliato un volto e una scrittura da vero autore. Oggi, l'ex concorrente di Amici e terzo classificato a X Factor 2017 scrive per star come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, duetta con Gianna Nannini e si gode il tour estivo. Domani è Carroponte.

Enrico Nigiotti, livornese doc ma un rapporto naturale con Milano, giusto?

«Sono sincero, io l'asfalto non lo amo. Sono attaccato visceralmente a Livorno, e amo i paesaggi, la natura. Faccio fatica in città. Ma Milano è il centro della musica, per noi musicisti italiani è New York».

Quale repertorio al Carroponte?

«Soprattutto i brani dell'ultimo album Cenerentola e altre storie..., con i nuovi pezzi: l'ultimo singolo estivo Notturna, quello di Sanremo Nonno Hollywood, e La ragazza che raccoglieva il vento».

Il pezzo dedicato alla poetessa Alda Merini, una milanese.

«Alda Merini è un'artista che mi ha sempre rapito e affascinato. Sentivo da un po' di tempo il bisogno di dedicarle una canzone».

È vero che sei nato con la musica blues?

Sì, sentivo tutto il blues possibile, B.B. King e soprattutto i grandi chitarristi».

Hai portato qualcosa di quella musica nei tuoi lavori di oggi?

«Penso l'istintività. Nella musica e nei testi, diretti e semplici».

Cosa temi di più di questo lavoro?

«Le mode. Oggi è difficile costruire. Tutto va veloce e passa. Prima l'indie, poi la trap. Io sto cercando di fare la formica, di costruirmi un pubblico, diciamo così, mollica dopo mollica». (F.Gat.)

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

