Dici stadio e pensi al luogo dove possono vivere due grandi riti come il calcio e la musica. L'Arena riunisce questi due riti il 24 agosto: Football Rock Live, prima edizione, vede sullo stesso palco calciatori e cantanti protagonisti di duetti canori con finalità charity, a sostegno della Onlus Insuperabili che aiuta ragazzi con disabilità. Ideato dall'agente sportivo Helga Leoni e dal musicista Saturnino (foto), Football Rock Live vede i calciatori cimentarsi come cantanti insieme agli stessi autori e interpreti dei brani scelti: cast e scaletta dello show sono in formazione, ogni notizia è disponibile ai siti http://footballrock.it e www.insperabili.eu.

Saturnino, storico bassista e collaboratore di Jovanotti, veste il ruolo di direttore artistico: «Il calcio e la musica hanno in comune l'energia e la passione. Uscire da questo momento difficile con una manifestazione di questo tipo è un segnale molto positivo». (F.Gat.)

