Cristiano Ronaldo criptico con il suo: «Decision day»

Timothy Ormezzano

Cristiano Ronaldo al D-Day. Un messaggio enigmatico affidato ai social dal fenomeno portoghese solleva qualche dubbio sul suo futuro prossimo. «Il giorno della decisione», con emoticon di una faccina piena di dubbi: è questa la didascalia scelta da CR7 a corredo di una sua foto davanti a una Rolls-Royce Ghost. C'è un indizio di mercato? Ronaldo deve decidere se mettersi al volante della sua luxury car o se proseguire con la Juventus?

Il dubbio è lecito, anche se al momento è molto probabile che il matrimonio tra Cristiano e Signora prosegua. I prossimi giorni saranno quelli decisivi.

Se il fuoriclasse di Funchal si presenterà alla Continassa domenica 25, come da programma, allora la sua avventura in bianconero proseguirà per il quarto e ultimo anno di un contratto che potrebbe essere addirittura prolungato con stipendio spalmato. In caso contrario, la Juve dovrà correre ai ripari per sostituirlo magari con Icardi. Il nome dell'attaccante del Psg circola da diversi anni in orbita juventina.

Ma adesso è lo stesso Maurito a essersi proposto. Secondo L'Equipe sull'argentino ex Inter c'è anche la Roma, ma lui e la moglie-agente Wanda Nara avrebbero scelto la Juve. L'autorevole testata francese ipotizza uno scambio sull'asse Parigi-Torino proprio tra Icardi e CR7. Specie se il Psg dovesse dire addio a Mbappè, oggetto del desiderio del Real Madrid. Di fatto, il club parigino è l'unica alternativa alla Juve percorribile per Cristiano. Si scalda intanto il fronte per Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002. La Juve deve guardarsi dal possibile sorpasso del Milan, che avrebbe offerto 6 milioni al Santos, ovvero 4 milioni in meno della richiesta.

In settimana è inoltre previsto il primo contatto con l'agente di Dybala per ridiscutere il rinnovo della Joya ma anche un rilancio per Locatelli, l'obiettivo numero uno dei bianconeri: troppo pochi i 30 milioni messi sul piatto, il Sassuolo ne chiede 40.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 05:01

