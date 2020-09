Crac del Mercatone Uno, indagini chiuse: 5 indagati

a Procura ha chiuso l'inchiesta per bancarotta fraudolenta con al centro Shernon Holding srl, la società che gestiva 55 punti vendita di Mercatone Uno e dichiarata fallita nel maggio 2019 con un buco da circa 80-90 milioni di euro. Un fallimento di cui gli oltre 1800 lavoratori erano venuti a conoscenza solo via Facebook e via WhatsApp nella notte tra il 24 e 25 maggio dello scorso anno.

Il pm Roberto Fontana, che coordina le indagini condotte dalla guardia di finanza, ha notificato l'avviso di conclusione indagini a cinque persone, tra cui Valdero Rigoni, amministratore della Shernon dal 2017, a sua figlia Valentina Rigoni e ad altri tre amministratori. Nell'atto di chiusura vengono contestati agli indagati, a vario titolo, ipotesi di bancarotta con distrazioni e dissipazioni di somme di denaro per oltre 2,5 milioni di euro.

Valdero Rigoni, ad esempio, assieme ad altri due amministratori, tra ottobre 2018 e maggio 2019 avrebbe fatto uscire dalle casse della Shernon 526mila euro «mediante pagamenti» a favore della Rgs Marketing srl, società da lui stesso amministrata. Versamenti, secondo l'accusa, non giustificati se non per svuotare la società in fallimento e che avevano come pezze d'appoggiò solo «fogli excell con indicazioni del tutto generiche».

