«Booster anche in metro e supermarket»

La Lombardia si prepara alla fase massiva delle terza dosi del vaccino anti-Covid che si aprirà dal primo dicembre con le somministrazioni ai quaranta-cinquantenni: le prenotazioni partono oggi. Si tratta di una platea di 1,627 milioni di persone, per intercettare la quale la Regione vuole realizzare hub vaccinali anche in supermercati, centri commerciali e i luoghi ad alta frequentazione, come le stazioni della metropolitana. Sono in corso sopralluoghi e a breve verrà pubblicata una manifestazione di interesse.

«Dobbiamo vaccinare tutti il più possibile e il più rapidamente possibile, non ci sono alternative» ha spiegato il coordinatore della campagna vaccinale lombarda Guido Bertolaso. Per soddisfare le richieste del booster, ha aggiunto Bertolaso, «i centri vaccinali lavoreranno anche nel periodo natalizio» e aumenteranno gli slot disponibili: a dicembre si viaggerà a una media di trentamila inoculazioni al giorno, a gennaio si punta a salire a 40 mila. «Ci prepariamo agli scenari più diversi - ha proseguito l'ex capo della Protezione Civile - anche a dover vaccinare 60-70 mila persone in una giornata, lo abbiamo già fatto e non avremo problemi a rifarlo».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 05:01

