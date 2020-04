Bertolaso guarito dal virus «C'è ancora tanto da fare»

«Oggi sono stato dimesso dal San Raffaele. Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, orgoglio del nostro Paese. Uomini e donne che combattono in prima linea contro il Covid-19 pagando troppo spesso in prima persona con contaminazione e a volte purtroppo anche con la vita». Lo ha scritto ieri su Facebook Guido Bertolaso. «Ora forza, c'è ancora tanto da fare. L'Italia ha bisogno dell'aiuto di tutti».

Guido Bertolaso, 70 anni, romano, in passato direttore della Protezione civile, era stato nominato da una settimana circa come consulente del governatore lombardo Attilio Fontana per l'emergenza coronavirus, quando il 24 marzo era risultato positivo al virus. Affiancava Fontana per la realizzazione della terapia intensiva per i pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera al Portello. L'ospedale da lunedì ha iniziato a ospitare i primi malati.

