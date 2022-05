Paolo Fox e l'Oroscopo della settimana dal 23 maggio: ecco la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della settimana che va da lunedì 23 maggio 2022 fino al weekend. L'astrologo, volto noto della televisione, fa le sue previsioni in diretta dallo studio de I Fatti Vostri e dà i suoi consigli su come affrontare la settimana. Appuntamento molto atteso per tutti i fan di Paolo Fox e gli amanti dell'oroscopo. L'astrologo, inoltre, stila la classifica dei segni zodiacali dal meno al più favorito dalle stelle.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA SETTIMANA

BILANCIA Al dodicesimo posto il segno della Bilancia. In certi momenti avere le opposizioni planetarie rappresenta qualcuno contro cui combattere, ma siete persone equilibrate. Cercate di non fare quello che non volete. Anche in amore cercate di essere pazienti.

CANCRO All'undicesimo posto della classifica di Paolo Fox troviamo il segno del Cancro. Stagione particolare per voi. Tanti cancerini si stanno chiedendo se quello che sta avvenendo sia giusto. Curate la forma fisica.

CAPRICORNO Presto arriveranno delle certezze per il Capricorno, al decimo posto. In questo momento avrete bisogno di maggiori sicurezze. Piano piano arriveranno, l’unico consiglio è di non riversare il tutto in amore.

ACQUARIO Al nono posto in classifica il segno dell'Acquario. Siete un po’ disorientati: La situazione è un po’ confusa e può generare qualche dubbio. Chiederete qualcosa di più, non manca il fascino. Sarete notati.

PESCI All'ottavo posto il segno dei Pesci. Avete bisogno di attenzioni, date agli altri e poi vi chiedete cosa avete avuto in cambio. Questa è una settimana importante, avete una bella Venere. VI farete largo nel lavoro.

SAGITTARIO Al settimo posto della classifica il segno del Sagittario. Arriva una brezza di fortuna anche in amore. Se avete accanto la persona giusta fate figli. Se poi siete in là con gli anni concedetevi qualcosa di buono.

SCORPIONE A metà classifica, al sesto posto, Paolo Fox colloca il segno dello Scorpione. Per questa settimana cielo interessante. Ogni tanto vi fasciate la testa ancora prima di cadere.

LEONE Al quinto posto il segno del Leone. Avreste dovuto ricevere già buone notizie. In amore potete fare il bello e il cattivo tempo. Provateci, mettetevi in gioco.

VERGINE Sfiora il podio piazzandosi al quarto posto il segno della Vergine. Dopo il tormento c’è l’estasi. Potete avere qualche idea in più su quello che dovete fare. Sembra che andrete avanti.

TORO Al terzo posto della classifica di Paolo Fox per questa settimana c'è il segno del Toro. Cielo importante, avrete modo di recuperare quello che avete perso in passato.

ARIETE Al secondo posto della classifica di Paolo Fox per questa settimana c'è il segno dell'Ariete. Chi vi ferma più. Grande Oroscopo.

GEMELLI Infine, al primo posto della classifica di Paolo Fox per questa settimana c'è il segno dei Gemelli. Marte favorevole, giornate intriganti.

