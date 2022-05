Paolo Fox e l'Oroscopo del weekend del 20 maggio: Cancro sottotono, Gemelli al top. Ecco i segni più fortunati

Paolo Fox torna con l'Oroscopo del weekend che va da oggi 20 maggio 2022 a domenica 22 in diretta dallo studio de I Fatti Vostri. Come per ogni fine settimana, l'astrologo più famoso della televisione assegna le stelle della fortuna, da due a cinque, ai segni zodiacali. Per tutti riserva i consigli e i suggerimenti per affrontare al meglio la settimana.

PAOLO FOX E L'OROSCOPO DEL WEEKEND

CANCRO Due stelle al segno del Cancro, che da qualche giorno è sottotono. Siete preoccupati per qualcosa di personale, che non va. Un po’ di prudenza soprattutto in amore. La Luna dà spazio a una riflessione profonda. Liberi da domenica.

CAPRICORNO Due stelle anche al segno del Capricorno questo fine settimana. Ci sono dei periodi in cui è importante pianificare il futuro: Venere contraria vi porta a fare delle scelte, come tagliare i rami secchi. Notizie in ritardo.

LEONE Tre stelle al Leone. Questo fine settimana è strano, soprattutto domenica. Tanti gli stimoli dall’esterno, ma reagire bene è difficile. Siete stanchi. Volete stare solo con le persone che amate. Fatica momentanea dato che Giove e Venere sono favorevoli.

ARIETE Tre stelle anche al segno dell'Ariete. La Luna è contraria da ieri e in queste ore potreste aver avuto qualche attrito con qualcuno che conta. Non avete peli sulla lingua e questo vi porta dei guai. Tra oggi e domani disagio anche in famiglia.

BILANCIA Secondo l'astrologo Paolo Fox tre stelle alla Bilancia. C'è la necessità di trovare un accordo anche con voi stessi. Periodo di responsabilità e le cose non sono più come prima. Aspettate tempi migliori: no alle scelte drastiche.

PESCI Settimana così così per il segno dei Pesci, che anche nel weekend ha tre stelle. Avete spiazzato gli altri perché quando scatta qualcosa dentro di voi gli altri si chiedono perché. Siate più sereni. Domenica interessante.

ACQUARIO Tre stelle anche al segno dell'Acquario per questo fine settimana sempre secondo l'astrologo Paolo Fox. Se non andate d’accordo con qualcuno, se vi controllano, fuggirete. Domenica ritrovate la serenità.

SAGITTARIO Quattro stelle, invece, al segno del Sagittario per questo weekend. Secondo Paolo Fox è il periodo migliore per ufficializzare una storia. Vi aspettano delle novità importanti e forse anche qualche piccola trasgressione.

TORO Quattro stelle anche al segno del Toro per l'astrologo Paolo Fox. La settimana si conclude bene, forse solo domenica 22 potrebbe esserci qualche piccola increspatura a livello fisico. Ritorni di fiamma in arrivo. Forse perdonerete.

VERGINE Quattro stelle anche al segno della Vergine per questo weekend. Secondo l'astrologo Paolo Fox è un cielo che vi fa cavalcare l’onda. In arrivo emozioni del cuore e inoltre il mese di giugno per i single è promettente.

SCORPIONE Cinque stelle al segno dello Scorpione per questo fine settimana. Secondo l'astrologo Paolo Fox le giornate di venerdì e sabato sono le migliori, ma dovete sempre stare attenti a non prendervela troppo con gli altri.

GEMELLI Il segno dei Gemelli recupera alla grande e guadagna cinque stelle per il fine settimana. Secondo l'astrologo Paolo Fox la domenica è la giornata top poiché le stelle vi favoriscono e vi fanno ancora di più innamorare.

