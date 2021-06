Oroscopo di Paolo Fox del weekend 19-20 giugno: ecco le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend 19-20 giugno. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per questo weekend del mese per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro nel fine settimana.

Ariete. State vivendo un momento di grande stanchezza nell’aria e le coppie che hanno iniziato il mese discutendo dovrebbero evitare altre polemiche. Sul lavoro oggi va meglio, ma il considelio è di non agire d’istinto.

Toro. Se siete single e alla ricerca dell'amore farete bene a guardarvi attorno. Sul lavoro molti nati del segno sono stanchi di fare sempre le stesse cose, ma Saturno e Uranio sono contrari: meglio non fare passi falsi.

Gemelli. Weekend positivo per i sentimenti, avete voglia di lasciarvi andare all’amore. La Luna è in buon aspetto per il lavoro, ma ci sono ancora molte spese.

Cancro. C’è del nervosismo nell’aria, meglio mantenere la calma. Sul lavoro potreste avere alcuni scontri con chi la pensa diversamente da voi, cercate di mantenere la calma e di non creare polemiche.

Leone. Giornata positiva per i sentimenti, bene la passione con i nati sotto il segno della Bilancia. Sul lavoro, i risultati ci sono, ma iniziate a risentire della stanchezza.

Vergine. La Luna domenica pomeriggio sarà favorevole, e questo significa buone notizie per l’amore. Sul lavoro, i ragazzi possono fare delle scelte positive. Meglio non restare fermi ora.

Bilancia. Nel fine settimana la Luna è nel segno e questo vuol dire che in amore ci si può guardare attorno. Cercate di far ripartire un progetto sul lavoro, sono in arrivo molte novità.

Scorpione. Se in amore avete dei dubbi ora potete parlarne. Sul lavoro è un periodo sottotono, cercate di tenere duro e i risultati arriveranno.

Sagittario. In amore le cose vanno bene, ma chi vive due storie contemporaneamente deve fare attenzione. Sul lavoro non sottovalutate i nuovi rapporti professionali.

Capricorno. In amore nel weekend dovrete stare attenti alle parole, soprattutto con i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete. Sul lavoro sopportare, ma solo se ne vale la pena.

Acquario. La Luna è favorevole e oggi la giornata per i sentimenti è positiva. Potreste aver messo da parte dei soldi ma siete in un periodo di grandi spese.

Pesci. Nel weekend potrete dimostrare quello che provate e riuscirete a dare voce alle vostre emozioni. Sul lavoro, cercate di inventare qualcosa di nuovo e ricordate che l’autunno porterà belle sorprese.

