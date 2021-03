L'Oroscopo di Paolo Fox per la prima settimana di marzo, la classifica e segni sul podio: recupero per la Vergine e il Toro

Paolo Fox torna con l'oroscopo e la classifica settimanale dei segni zodiacali da lunedì primo marzo a venerdì. Stila la classifica in base al quadro astrale, alla fortuna e alle opportunità. L'astrologo famoso della televisione fa le sue previsioni in diretta nello studio de "I Fatti Vostri" in onda su Rai 2. Appuntamento molto atteso, ma come dice l'astrologo «Non credete, ma verificate».

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX

Capricorno

Al dodicesimo posto il Capricorno. Siete pensierosi, c'è qualcosa da chiarire nella vostra vita. Siete un grande riferimento per gli altri, ma vi siete stancati. Questo è un anno di grande crescita e questa è una settimana sotto pressione. A fine maggio Giove sarà attivo.

Gemelli

Gemelli all'undicesimo posto della classifica settimanale di Paolo Fox. Marte entra nel vostro segno zodiacale e si scontra con Sole. Anche Venere è in aspetto dissonante. Questo è un momento in cui dovete fermarvi e recuperare energie.

Sagittario

Al decimo posto della classifica gli appartenenti al segno del Sagittario. Marte può scatenare qualche dubbio e situazione di stress. Rischiate di parlare troppo e di dire cose che non pensate. Siate cauti sul lavoro e nelle relazioni.

Scorpione

Segue il segno dello Scorpione, che si colloca nella nona posizione. Dovete evitare di ritornare sui vostri passi. Quando litigate vi chiudete in isolamento, ma cercate di aprirvi. Questa settimana potete recuperare i rapporti che si sono inclinati.

Cancro

Dopo il primo posto di lunedì scorso, ottava posizione per il Cancro. Settimana interessante con Venere e Sole in buon aspetto. Siamo in attesa di Giove da maggio. C'è una sensazione di sospensione, di interregno. Non sapete cosa fare e come comportarvi.

Leone

Settimo posto per il segno del Leone, che continua a essere sotto pressione. Da febbraio siete contro tutti per provocazioni, cambi di rotta, questioni di soldi. In tanti avete rimesso in discussione un amore. Adesso si entra in una fase migliore, ma dovete recuperare.

Ariete

Ariete al sesto posto. Avete una serie di arretrati a livello fisico e psicologico. È normale che siate indecisi, ma tutto quello che fate quest'anno è risolutivo e potete anche contare su qualche piccolo colpo di scena. Forza e coraggio. Siete circondati da amore.

Pesci

Paolo Fox colloca il segno dei Pesci al quinto posto della classifica. Ritroverete il coraggio che vi è mancato precedentemente. Dal 15 marzo ci saranno delle novità sul lavoro, ma la prima cosa che avete ripristinato è l'amore. Settimana piuttosto valida.

Bilancia

Sfiora il podio il segno della Bilancia, che si piazza al quarto posto. Previsti molti cambiamenti tra fine marzo e aprile come contratti da firmare. Avete una visione diversa della vita, ma non è facile cambiare. In questi giorni potreste trovare quel coraggio che vi è mancato.

Toro

Sul gradino più basso del podio il segno del Toro, che esce da una situazione difficile. Torna una bella situazione planetaria, del resto Laura Pausini (del Toro) ha vinto il Golden Globe e può essere di buon auspicio. Adesso ritrovate la giusta serenità.

Acquario

Acquario secondo. Marzo è un mese importante e potreste superare un esame o avere un riconoscimento. Settimana giusta per prendersi una rivincita e fare qualcosa di diverso. Per l'Acquario la cosa più importante è l'amicizia. Giove e Saturno nel segno indicano la strada nelle relazioni.

Vergine

Settimana importante e di gratifiche per la Vergine, che ottiene il primo posto della classifica. La settimana scorsa eravate giù di corda, ma adesso va molto meglio. Vi amareggiate quando avete troppi problemi. In questa settimana ritroverete la forza e non subirete i cali dei giorni scorsi.

