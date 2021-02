Oroscopo Paolo Fox del weekend: lo Scorpione recupera in amore, periodo complicato per il Toro

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend come ogni settimana spiega nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari elementi dello zodiaco: ecco segno per segno le previsioni per amore, fortuna e lavoro.

Leggi anche > Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 22 febbraio, classifica dei segni: Cancro al primo posto, Vergine in calo

ARIETE. Luna favorevole, non è affatto un periodo negativo ma potrebbe essere bloccato qualche progetto di lavoro. Domani Venere nel segno.

TORO. Periodo complicato in amore, da domani Venere non è più contraria e la Luna è favorevole, conviene approfittarne. Arrivano le migliori occasioni professionali.

GEMELLI. I nati del segno potranno farsi avanti in amore, serve più chiarezza e determinazione. Chi vuole fare delle richieste dovrà farle con calma e avere pazienza.

CANCRO. Va recuperata un po' di energia interiore. In amore le stelle portano consiglio e da domani sarà possibile fare un po' di chiarezza.

LEONE. State attraversando un periodo di grande stanchezza e nervosismo, ma da domani Venere non è più opposta. Cercate di non avere troppe aspettative in amore. Stagione professionale pesante.

VERGINE. La Luna è nel segno ma da domani Venere è in opposizione. Alcuni nati del segno devono prepararsi a prendere una decisione drastica, alcuni cambiamenti non sono possibili sul lavoro.

BILANCIA. Avete bisogno di riposare e ritrovare la serenità perduta. Nella giornata di sabato cercate di non essere troppo esigenti. Per alcuni arriva finalmente un po' di stabilità.

SCORPIONE. L'amore va decisamente meglio, nella giornata di sabato potrete vivere in modo intenso i vostri sentimenti. Sul lavoro è meglio se allentate la presa.

SAGITTARIO. La Luna è in aspetto positivo. Resta un periodo difficile sul lavoro ma potrete affrontare con coraggio alcune questioni. Nulla di nuovo in amore.

CAPRICORNO. La Luna è dalla vostra parte ma le stelle consigliano prudenza. Siete ancora molto agitati. In amore potrete vivere belle emozioni nel weekend.

ACQUARIO. Cercate di cambiare i ritmi, non dovete sentirvi agitati per motivi banali. Cercate di tenere sotto controllo il nervosismo. Cambiamenti e innovazioni sul lavoro.

PESCI. Alcuni di voi potrebbero avere una sorpresa sul lavoro da domani inizia un periodo favorevole dal punto di vista professionale. Amore da tenere sotto controllo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA