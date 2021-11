L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 22 novembre 2021, la classifica: podio di fuoco

Paolo Fox torna con l'Oroscopo per la settimana che va dal 22 novembre 2021. L'astrologo detta le previsioni e stila la classifica dei segni zodiacali dallo studio de "I Fatti Vostri". Sul podio ci sono tutti i segni di fuoco, va meno bene per i segni d'aria. Fanalino di coda, infatti, è il segno dei Gemelli.

L'OROSCOPO DELLA SETTIMANA DI PAOLO FOX

GEMELLI Al dodicesimo posto della classifica il segno del Gemelli. Ogni tanto ci sono delle situazioni di stallo perché con tanto entusiasmo iniziate delle cose e poi vi stancate. Lo stress è il fare tutto senza diversivo.

VERGINE All'undicesimo posto il segno della Vergine. Siete un po' più concentrati sulle questioni di lavoro e dovete portare avanti un progetto. Liberate il vostro cuore perché Venere sarà attiva nelle prossime settimane.

PESCI Al decimo posto i Pesci. Non lasciatevi prendere da tensioni e problemi che ogni tanto vi portate dietro. Tendete a crearvi i problemi, ma per quanto riguarda i sentimenti via libera. Avete bisogno di conforto e passione.

CAPRICORNO Al nono posto il segno del Capricorno. Avete iniziato un'ascesa, ma agite lentamente. Questa settimana siete un po' agitati, recupererete nel weekend. Non dimenticate l'amore.

ACQUARIO All'ottavo posto della classifica di Paolo Fox il segno dell'Acquario che tende a essere distratto. Mercoledì e giovedì pazientate perché siete distratti. Attenzione ai sentimenti.

SCORPIONE Lo Scorpione è collocato al settimo posto della classifica della settimana di Paolo Fox. Dubbi giovedì e venerdì. Giove contrario porta una situazione complicata sul lavoro e nelle questioni legali.

CANCRO Il Cancro si colloca a metà classifica, al sesto posto. Siete molto concentrati sul lavoro, l'amore ha bisogno di una spinta in più. Potrebbero esserci delle piccole complicazioni all'inizio della settimana.

BILANCIA Al quinto posto della classifica c'è la Bilancia. Siete alla ricerca di una nuova identità. Se alzate la voce la gente che vi circonda sarà sorpresa. Potrete turbare gli animi perché non è un comportamento tipico.

TORO Sfiora il podio il segno del Toro, che guadagna un quarto posto nella classifica. Potete vivere una grande passione. Sarete più affascinanti e anche delle amicizie potrebbero diventare qualcosa di più.

ARIETE Sul gradino più basso del podio, al terzo posto, troviamo il segno dell'Ariete. La settimana va al rallentatore, ma qualcosa è ripartito e si prospetta un recupero. Mercoledì e giovedì le giornate migliori.

LEONE Paolo Fox colloca il segno del Leone al secondo posto della classifica. Siete in procinto di compiere scelte diverse e di portare avanti nuovi progetti. Le uscite sono più alte delle entrate, ma in amore siete forti.

SAGITTARIO Al primo posto della classifica dell'astrologo troviamo il Sagittario. Avete il Sole nel segno e Mercurio sarà presto attivo. In tutti i campi delle emozioni e non solo, dall'amicizia agli amori e alle idee, siete irraggiungibili.

