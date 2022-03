Paolo Fox, l'Oroscopo della settimana dal 14 marzo 2022: la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della Settimana e stila la classifica dei segni zodiacali in base alla fortuna. L'astrologo legge le stelle e fa le sue previsioni in diretta dallo studio de I Fatti Vostri per i giorni che vanno da lunedì 14 marzo a venerdì 18 marzo. Un'occasione per fornire qualche suggerimento e come sempre il consiglio è di «verificare».

Leggi anche > Oroscopo Paolo Fox settimana dal 7 marzo 2022: la classifica dei segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX

TORO Al dodicesimo posto il segno del Toro. Siete nervosi, c'è qualcosa da rivedere in amore. Per i sentimenti siete un po' sul chi va là e dovete risolvere qualcosa.

SAGITTARIO All'undicesimo posto il Sagittario. Da maggio ci sono delle novità, ma ora siete in una situazione di stallo e di riflessione. Questa settimana dovrete lottare un po'.

VERGINE Al decimo posto la Vergine. È una settimana particolare perché dovete decidere cosa fare, avete dei muri da superare. Pazienza mercoledì e giovedì. Non fate scelte azzardate.

GEMELLI Al nono posto della classifica il segno dei Gemelli. Tra mercoledì e giovedì qualche piccolo ripensamento. Non avrete le conferme che cercate subito, ma dovete aspettare. A metà settimana qualche contrasto.

SCORPIONE All'ottavo posto il segno dello Scorpione. Cielo importante per parlare di novità, ma l'amore non va benissimo. Oggi e domani non mettetevi contro nessuno. State vivendo un momento di nervosismo.

ACQUARIO Al settimo posto della classifica di Paolo Fox il segno dell'Acquario. Molto favorito, ma ha Saturno contro. C'è un disagio in questi giorni. Cercate di dormire la notte.

LEONE A metà classifica, al sesto posto, il segno del Leone. Pressione un po’ troppo alta dalla famiglia e nelle relazioni. Vi invito a cercare soluzioni. Inizio di settimana un po’ sottotono.

ARIETE Al quinto posto della classifica si trova il segno dell'Ariete. In questo momento è importante risolvere piccoli problemi e situazioni che sono fonte di disagio.

CAPRICORNO Sfiora il podio, piazzandosi al quarto posto, il segno del Capricorno. Cercate di risolvere soprattutto in amore. Dovete ritrovare le persone che amate e portare avanti un progetto.

CANCRO Sul gradino più basso del podio, al terzo posto della classifica di Paolo Fox, il segno del Cancro. Venere non è più contraria e potete fare qualcosa in più in amore. Muovetevi nel weekend

BILANCIA Al secondo posto della classifica di Paolo Fox il segno della Bilancia. La vostra forza si vede e dovete chiudere ostilità entro la fine di aprile.

PESCI Al primo posto classifica di Paolo Fox il segno dei Pesci. Emozioni in corso, picco massimo nel weekend.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA