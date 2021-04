Oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 12 al 18 aprile: ecco le previsioni segno per segno

L'orosocopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 12 al 18 aprile 2021 spiega segno per segno quello che succederà nelle prossime giornare. Quali segni saranno favoriti dagli astri in amore, sul lavoro e per quanto riguarda la fortuna?. Ecco le previsioni nel dettaglio:

OROSCOPO PAOLO FOX SETTIMANA 12-18 APRILE

Ariete. In questa settimana Venere lascia il segno per andare in Toro. Questo vuol dire che se non avete trovato l'amore in questo momento non siete ancora pronti. Sul lavoro le cose andranno bene, soprattutto per chi lavora in proprio, a tal proposito lunedì e martedì saranno due giornate molto ricche e valide.

Toro. Venere entra nel vostro cielo, quindi potete approfittarne per mettervi in gioco in amore. Cercate di mettervi alle spalle le sofferenze del passato e apritevi invece a nuovi incontri. Migliora la situazione sul lavoro dove potreste ottenere un piccolo premio. Evitate gli azzardi.

Gemelli. Periodo favorevole per l'amore. Giovedì, con la Luna nel vostro segno, potreste vivere qualche bella emozione, fare un incontro intrigante. Sul lavoro dovrete rimboccarvi le maniche, ma ricordate che Giove e Saturno sono dalla vostra parte.

Cancro. Lasciate andare i ricordi tristi in amore. Cercate di guardare al futuro con maggiore fiducia, chi ha da poco chiuso una storia deve concedersi il tempo che serve per ritrovare la serenità. Sul lavoto arrivano novità importanti alla fine del mese, forse dovrete prendere una decisione radicale.

Leone. Sarà una settimana impegnativa, in amore potrebbero nascere delle complicazioni ma solo perché desiderate avere più attenzione di quella che avete. Anche sul lavoro non saranno giornate facili, lavorate troppo e non guadagnate abbastanza. Tenete duro.

Vergine. La seconda metà del mese è interessante per i sentimenti. Torna Venere nel segno e porterà l'amore. Buone notizie anche sul lavoro dove non mancano creatività e soluzioni ai problemi che vi hanno angosciato in passato.

Bilancia. Vi sentite ancora un po' fiacchi, ma finalmente Venere non è più in opposizione. Recuperate la serenità in amore e a tal proposito il fine settimana sarà interessante per poter fare nuovi incontri. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove offerte.

Scorpione. Si prospetta una settimana alquanto complicata in amore. Venere in opposizione potrebbe spingervi ad allontanarvi da una persona. Cautela anche sul lavoro, dove state perdendo la pazienza. Non fate passi azzardati. Se aspettate dei soldi dovete avere ancora un po' di pazienza.

Sagittario. Sarà una settimana molto stimolante dal punto di vista sentimentale, specie i primi giorni, tutto questo in previsione dell'estate quando potrete vivere emozioni piacevoli. Novità interessanti sul lavoro, un progetto nato lo scorso anno potrà concludersi positiamente.

Capricorno. Torna in auge l'amore grazie al nuovo transito di Venere. Rapporti promettenti con qualcuno che è del segno dei Pesci o dello Scorpione, potrebbero esserci nuovi incontri ma anche ritorni di fiamma. Migliora anche il lavoro, chi è in attesa di una risposta dovrà però aspettare fino alla fine del mese.

Acquario. Nel corso della settimana potrebbero esserci delle tensioni in amore, soprattutto nella giornata di martedì. I single hanno paura di legarsi e chi è in coppia fa fatica ad accettare un compromesso. Sul lavoro fate cautela, soprattutto ai soldi. Riflettete prima di prendere delle decisioni.

Pesci. Finalmente iniziate a recuperare in amore, nel corso del fine settimana potreste fare anche nuovi incontri, cercate solo di non mettervi in situazioni troppo complicate. Anche sul lavoro potrete rimettervi in marcia, siete pieni di idee e avete molta motivazione. Non sottovalutate nulla in questo periodo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 13:16

