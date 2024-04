«Kate perde la calma solo con una persona. Probabile che in futuro rompa gli equilibri»

di Redazione web

La duchessa di Cambridge e Galles Kate Middleton, oltre che per classe e eleganza, si è sempre contraddistinta per il carattere calmo e posato, degno di una vera principessa e futura regina. Stando a quanto rivelano fonti vicine a Buckingham Palace, ci sarebbe solo una persona in grado di farle perdere la calma e la pazienza e si tratterebbe del figlio più piccolo: il principino Louis che, spesso, con le sue linguacce e i suoi versacci ha fatto sorridere tutto il mondo. L'astrologa Debbie Frank, amica intima di Lady Diana, si è espressa in merito alle personalità di Middleton e del suo bambino.

Le parole di Debbie Frank

Debbie Frank ha rilasciato un'intervista al magazine Hello! in cui ha stilato i profili astrologici di Kate e Louis: «Indubbiamente, il determinato carattere di Louis, nato sotto il segno del Toro (il 23 aprile 2018, ndr), si scontra con la pacatezza di Middleton che è Capricorno. Lui è l'unica persona che può farle perdere la calma! Kate è molto autodisciplinata e domare il suo piccolo cucciolo di tigre è una sfida per lei.

L'analisi dell'astrologa

«Louis è nato per essere se stesso. Il suo tema natale non condivide il progetto astrologico solitamente associato al segno risoluto e sensibile del Toro. Le qualità del Toro di Louis sono potenziate da Urano, il pianeta del "bambino selvaggio", che era posizionato vicino al suo Sole quando è nato. Ciò significa che non è incline a seguire il gregge (in questo caso il protocollo reale). È probabile che rompa gli equilibri, portando anche un po' di confusione positiva all'interno della Famiglia Reale», ha concluso Frank.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA