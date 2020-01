Ad Erbil si trova una parte consistente dei circa mille militari italiani attualmente presenti in varie località dell'Iraq. In particolare, dal 2015 è attiva la Task force Land composta da militari dell'Esercito che hanno compiti di addestramento dei peshmerga, le forze di sicurezza curde. I militari italiani presenti ad Erbil sarebbero al momento circa 400, di cui 120 istruttori. Nessuno, viene ribadito, avrebbe subito conseguenze dopo l'attacco di questa sera.



La Task force land è inquadrata nel Kurdistan Training Coordination Center (KTCC), il cui comando è attribuito alternativamente per un semestre all'Italia e alla Germania: ad esso contribuiscono nove nazioni, con propri addestratori (Italia, Germania, Olanda, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna, Ungheria, Slovenia e Turchia). Gli istruttori militari italiani addestrano i peshmerga in varie discipline: dalla formazione basica di fanteria all'uso dei mortai e dell'artiglieria, dal primo soccorso alla bonifica degli ordigni improvvisati.

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 01:43

Il personale del contingente militare italiano ad Erbil in Iraq si è radunato in un'area di sicurezza, secondo quanto appreso dall'agenzia Ansa, dopo l'attacco di questa sera. I militari italiani si sarebbero rifugiati in appositi bunker e risultano tutti illesi.LEGGI ANCHE --> Iraq, missili contro la base che ospita militari Usa. L'Iran avvia operazione "Soleimani Martire". Trump monitora Non è ancora chiara la dinamica: alcune fonti parlano di una forte esplosione avvertita in città, altri di due colpi nella zona dell'aeroporto, a ridosso del quale è insediato il contingente italiano che fa parte della coalizione anti Daesh a guida Usa