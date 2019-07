Altaroma, Sylvio Giardina in Monocromo rosso: «Un omaggio allo stile italiano e a Roma»

Il rosso della passione ma anche del pericolo. Il rosso del fuoco, della forza della natura. È questo il rosso che Sylvio Giardina ha scelto per le sue donne a metà tra il sogno e la contemporaneità nella presentazione durante Altaroma del secondo capitolo della collezione Monocromo, preceduto dal Bianco di Vertigo, presentato lo scorso gennaio al Mattatoio Testaccio.

Come una fiamma che sale dal suolo e avvolge, così le creazioni di Giardina rivestono le siloutte in un flusso organico, che copre la donna dalla testa ai piedi in un susseguirsi di volumi dove il tulle ruba la scena e si trasforma in grandi fiocchi che esaltano la femminilità, in copricapi arricciati e in scarpe artigianali e dalle mille pieghe, rosse come quelle delle fiabe ma anche della lotta contro i femminicidi. Accanto al vapore del tulle, il cadì, il satin, il maroquin. Tessuti che evocano volutamente altri tempi, per restituire attenzione al corpo femminile - secondo Giardina spesso mortificato da espressioni di moda grottesche.

Per Sylvio Giardina, per dieci anni in coppia con Antonio Grimaldi fino al 2010, moda e arte sono in continuo dialogo, ecco perché per la statica con i primi cinque abiti della nuova collezione la scelta è ricaduta sulla Galleria 1/9 a Palazzo Santa Croce. Qui i tratti moderni delle installazioni fanno da contrasto alla versione onirica delle donne in rosso, mettendo l'accento su quell’eleganza indispensabile a Giardina per la costruzione di personaggi femminili misteriose, immateriali e lussuose indispensavili alla costruzione di una storia Romantica.

Sabato 6 Luglio 2019, 10:08

«Il rosso è un colore simbolo dell'Italia. È iconico, dal rosso della Ferrari al rosso Valentino. Ma è anche un omaggio alla città di Roma, che il rosso lo porta nello stemma e nei suoi tramonti. Uno specchio del made in Italy, ma anche del mio lavoro». Così presenta la collezione alta moda autunno-inverno 2019/20 Giardina.