San Valentino, un pull con cuore arcobaleno per festeggiare anche a distanza

In tempi di Covid e distanziamento, anche la celebrazione del giorno di San Valentino andrà riletta in un’ottica innovativa. Più spirituale, come accaduto, per molti, con il Natale. Le coppie “stabili”, per utilizzare un termine divenuto popolare, potranno certo festeggiare l’evento in modo tradizionale, ma mai come quest’anno la celebrazione dell’Amore dovrà abbracciare in particolare le tante persone in difficoltà, sia dal punto di vista psicologico, sia sociale. Anche le coppie che vivendo in posti distanti non potranno incontrarsi.

Con questo spirito, Bettaknit - brand italiano che ha rivoluzionato la “maglieria fai da te” con i suoi ricercati kit maglia e uncinetto, e i filati pregiati – ha voluto ideare una proposta di regalo originale, dal messaggio pieno di speranza e, sicuramente, caratterizzata da apertura mentale: il kit “Forever love pull”, con l’occorrente per realizzare un caldo e avvolgente pullover basic in baby alpaca e lana con un grande cuore arcobaleno (che spicca sulla tonalità milk).

L’arcobaleno è simbolo di speranza, dona sollievo, fa respirare un soffio di pace e serenità. In questo momento dove tutto sembra “nero” l’arcobaleno dona colore e aiuta ad aprirsi al futuro, a guardare avanti.

Ma l’arcobaleno è anche simbolo dell’amore universale. L’amore senza barriere e distinzioni di genere o orientamento. Quello per i propri genitori e i propri nonni, essendo la famiglia mai così importante come in questo momento storico. E anche quello (nobile) verso il mondo animale!

“Forever love pull” è un kit adatto a tutti i livelli di pratica, divertente, gioioso. Contiene tutto l’occorrente per creare a mano il pullover di San Valentino: ferri da maglia in legno di faggio, gomitoli di lana-alpaca, lo schema da seguire e una piccola etichetta per personalizzare il capo e renderlo unico.

Scegliere di regalare un kit Bettaknit è anche un modo per premiare un marchio che fa del Made In Italy al cento per cento un vero e legittimo vanto, che abbraccia anche il rispetto per l’ambiente: filati prodotti in modo ecosostenibile e molti dei quali frutto del recupero e riutilizzo di materiali di scarto, quali ad esempio il filato denim ricavato da jeans usati o il cashmere rigenerato da vecchi maglioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA