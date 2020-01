Sabrina Persechino, la collezione Tellenae a Altaroma: in passerella la donna-guerriera

Guerriere che avanzano al ritmo di tamburi. Un crescendo, una marcia misteriosa e geometrica. Donne vestite di maglie metalliche e ricami intagliati al laser. La collezione che Sabrina Persechino ha presentato ad Altaroma è ispirata all'antica città romana di Tellenae, il cui sito non è stato ancora ritrovato.

Un accampamento immaginario quello descritto dalla designer-architetto, in cui le donne vestono i colori degli intonaci dell'antica Roma: tanto bianco con dettagli oro a ricordare le fibule dell'antichità, il rosa del quarzo declinato anche su pelle, il blu e il "cilestrino", il bronzo e il rame, per finire nel nero.

A segnare il ritmo della sfilata musiche marziali, percussioni, composte dal maestro Stefano Rossini e accompagnate dalla voce di Anna Konovalova, sposa guerriera, il cui bouquet allude a una spada. Sabato 25 Gennaio 2020, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA