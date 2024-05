Tennis, la stagione della terra rossa al via: Le Coq Sportif lancia la nuove linea

La stagione sulla terra battuta è senza dubbio uno dei momenti clou dell'anno, con tornei prestigiosi come Monte Carlo, Madrid, Roma e Roland Garros. In attesa dello Slam parigino, l’attenzione è tutta sui campi del Foro Italico a Roma: Le Coq Sportif vestirà i suoi ambassador - Matteo Arnaldi, Jiri Lehecka, Richard Gasquet, Chloé Paquet, Sebastian Baez e Charlotte Fairbank – con i capi della nuova collezione.

I completi sono stati realizzati pensando ai giocatori professionisti, e ovviamente andranno incontro ai gusti degli appassionati di tennis. Questi outfitsono stati pensati per evidenziare cromaticamente il giocatore rispetto al campo in “terra rossa”, di qui la scelta dei colori blu e bianco. Composta da T-shirt e pantaloncini, la collezione performance da uomo vanta caratteristiche tecniche pensate per un comfort ottimale. I tessuti traforati nelle aree chiave, come ascelle e spalle, consentono traspirabilità ad ogni movimento. Il trio di tessuti in poliestere, leggeri e traspiranti, mantiene i giocatori asciutti per tutta la partita. Gli inserti sono valorizzati da una sfumatura di colore per dare maggiore stile. La sfumatura blu bianco-rossa, sotto il braccio e sulla spalla sinistra della maglietta bianca, fa riferimento ai colori della Francia, paese ospitante del Grande Slam di Parigi e sede di Le Coq Sportif.

I pantaloncini sono realizzati in un materiale traspirante e confortevole, con tasche cucite che sono state rielaborate per renderle più confortevoli durante il gioco: questa tecnica garantisce che la palla rimanga più saldamente nella tasca, offrendo ai giocatori una maggiore facilità di movimento. Una toppa sfumata sulla parte posteriore sinistra della coscia, realizzata in materiale traforato, garantisce inoltre un'asciugatura ottimale.

La collezione da donna, inoltre, offre un set con top e pantaloncini con undershort integrati. Realizzata con materiali riciclati, la canotta presenta anche una zona traspirante sotto il fianco sinistro e sulla schiena, per un maggiore comfort. La canotta con retro a vogatore e spalline fisse offre una vera libertà di movimento. I pantaloncini completano la silhouette e si asciugano rapidamente. Oltre agli elementi in tessuto traspirante, l'effetto sfumato viene utilizzato anche nelle zone chiave. Tutti i pezzi della collezione presentano il logo monocromatico Le Coq Sportif. Le collezioni performance tennis uomo e donna sono disponibili sul nostro eshop e in una selezione di negozi specializzati.

