Monia La Ferrera e Josh Rossetti, gita romantica in barca. Ma l'imprevisto è dietro l'angolo: «Non poteva essere tutto perfetto»

La storia d'amore tra Monia La Ferrera e Josh Rossetti sembra procedere a gonfie vele. Dopo la piccola crisi affrontata dopo la fine del Grande Fratello, i due sono tornati più forti di prima. In questo momento sono insieme e per fare qualcosa di diverso hanno deciso di concedersi un'uscita in barca. Qualcosa, però, è andato storto e non proprio secondo i piani.

Le storie Instagram di Monia La Ferrera

Monia La Ferrera ha pubblicato diverse nuove storie sul proprio profilo Instagram in cui ha raccontato ai suoi follower la gita romantica in barca insieme a Josh Rossetti.

La cena in famiglia

Nei giorni scorsi, poi, Monia La Ferrera e Josh Rossetti hanno organizzato una cena in famiglia con Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. I quattro si sono davvero divertiti e hanno gustato i piatti preparati da Sergio che tutti hanno valutato davvero benissimo.

